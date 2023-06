Mes | Meloni ha mangiato la foglia e il “partito francese” dà di matto

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 giugno 2023) Abbiamo visto la promozione della analisi di sostenibilità del debito a strumento del nuovo Patto di Stabilità e Crescita (SGP) e, contemporaneamente, a strumento del Nuovo Trattato Mes (NTM). Ed i problemi che essa comporta, per l’Italia. Oggi vedremo il dibattito italiano. Tria e le metodologie “non pubbliche” La prima voce italiana che ascolteremo è quella di colui che condusse la trattativa del NTM, il ministro Giovanni Tria. In generale, a lui non piace la analisi sulla sostenibilità, poiché produrrebbe “una graduatoria di rischiosità del debito. E questo, per l’Italia, è sempre stata una linea rossa. C’è un rischio evidente”. Ma, poi distingue. Lo SGP non gli piace, in quanto la analisi sulla sostenibilità “diviene pubblica. E questo finirà per avere un impatto sui mercati finanziari e sulla reputazione del singolo Paese”. Mentre, al contrario, il NTM gli piace (“dal ...