Mercedes-AMG GT - Più performante | elettrificata e solo coupé

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 giugno 2023) Lasi prepara a scrivere un nuovo capitolo della sportiva con cui, ormai quasi dieci anni fa, ha deciso di sfidare apertamente un mostro sacro come la Porsche 911: stiamo parlando della-AMG GT. Il sequel si manifesterà entro la fine del 2023, probabilmente al prossimo Salone di Monaco, ma verrà effettivamente consegnata ai clientinel primo trimestre del 2024. Strettamente imparentata con la SL, la seconda generazione della AMG GT riserverà novità su più fronti, ma anche qualche rinuncia. A partire - proprio per non creare doppioni con la già citata spider - dalla versione Roadster. Abitacolo 2+2. Il tetto rigido sarà dunque la sola e unica opzione per una carrozzeria che, nell'insieme, manterrà le caratteristiche note: cofano lungo, abitacolo arretrato, un muso dall'andamento in picchiata, coda corta e, a ...