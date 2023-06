Mentre il Senato lo ricordava | l' ultimo assalto di Travaglio a Berlusconi

(Di martedì 20 giugno 2023) La riforma della giustizia, le commemorazioni per la scomparsa di Silvioe il futuro di Forza Italia. A Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, Marcoavanza un parallelismo quantomeno ardito: "siin Parlamento, veniva condannata una persona perbene come Davigoieri il ministro Nordio ha detto che 'anche l'imprenditore più onesto non può pagare tutte le tasse'", afferma il direttore del Fatto quotidiano. Il riferimento è alla condanna a un anno e tre mesi di reclusione con pena sospesa e la condanna a risarcire Sebastiano Ardita con 20mila euro decisa dal tribunale di Brescia nel processo a carico di Piercamillo Davigo per rivelazione e utilizzazione di segreto sui verbali della Loggia Ungheria, resi ...

... Marco Travaglio avanza un parallelismo quantomeno ardito: 'si ricordava Berlusconi in Parlamento, veniva condannata una persona perbene come Davigoieri il ministro Nordio ha detto che ...... il presidente delLa Russa apre così il ricordo: 'Berlusconi non c'è più o forse in qualche ... considerata in tutte le sue sfaccettature, è positivo per il 57% degli intervistati ,è ...'Inaccettabile, vergognoso'. Tensione a Tagadà , su La7:insi commemora Silvio Berlusconi , il senatore L uca Pirondini del Movimento 5 Stelle commenta con parole durissime il discorso di Matteo Renzi in aula e gettando fango sul fondatore di ...

Il ddl sull'abuso d'ufficio arriva alla Camera mentre in Senato la ... La Stampa

La riforma della giustizia, le commemorazioni per la scomparsa di Silvio Berlusconi e il futuro di Forza Italia. A Cartabianca, il programma condotto ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...