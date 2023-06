Meno tasse su tredicesima e straordinari | slitta per ora la flat tax per i dipendenti | le novità sulla delega fiscale

(Di martedì 20 giugno 2023) Un pacchetto di 10 emendamenti allaè stato presentato dal governo e depositato questa mattina, martedì 20 giugno, in commissione Finanze alla Camera. Stando alle prime indiscrezioni, pare che l’esecutivo di Giorgia Meloni non sia riuscito a inserire una delle misure-bandiera della scorsa campagna elettorale: laTax per i lavoratori. Al suo posto, scrive il Corriere della Sera, la maggioranza starebbe pensando a un’imposta sostitutiva agevolata sui premi di produttività, suglieccedenti una certa soglia e sulle tredicesime. La votazione su questo emendamento è prevista per oggi, mentre il termine ultimo per presentare emendamenti è fissato per domani alle 12. Lo stop allaTax sembra soltanto rimandato. A sottolinearlo sono gli stessi ...

La votazione del testo sulla delega fiscale è iniziata oggi in commissione Finanze ala Camerasulle tredicesime per i dipendenti. Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale ...Stop al ,per i professionisti e più tempo per pagare le . Governo pronto a introdurre un pacchetto di modifiche alla . Tra i 639 emendamenti al ddl delega presentati ieri dai partiti alla ...sulle tredicesime per i dipendenti. Lo prevede un emendamento del governo al Ddl delega fiscale, presentato nel pacchetto di 11 proposte di modifiche da parte di governo e relatori, che ...

Riforma fiscale, meno tasse ai dipendenti su tredicesima e straordinari (ma la Flat tax è rimandata) Corriere della Sera

La commissione Finanze alla Camera ha iniziato l'esame degli emendamenti. Prende forma la delega fiscale: cosa può cambiare per dipendenti e autonomi ...La misura però potrebbe non ottenere il via libera prima del prossimo anno. Secondo quanto aveva affermato il viceministro Leo, la tredicesima con meno tasse scatterà infatti solo "nel 2024, quando ...