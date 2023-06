Meloni | vertice con Macron | “D’accordo su migranti e patto di stabilità Visione condivisa”

(Di martedì 20 giugno 2023) Giorgiaha varcato i portoni della presidenza della Repubblica francese per il confronto tanto atteso con Emmaniel. Un appuntamento al quale si lavora da giorni. La “prima” del premier all’Eliseo arriva dopo la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella nella capitale francese il 7 giugno scorso. “Voglio ringraziare il presidenteper l’accoglienza. E’ un’occasione molto importante: Italia e Francia sono due nazioni collegate, centrali, protagoniste in Europa. Hanno bisogno di dialogare perché molti e convergenti sono gli interessi comuni“. Nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente franceseha sottolineato il momento delicato e importante che questo incontro riveste. “Nei prossimi mesi – ha proseguito – saremo chiamati a prendere decisioni che avranno conseguenze importanti ...

La premier in visita all'Eliseo. Insieme al presidente francese ha tenuto un punto stampa subito dopo il: "Le nuove regole europee tengano conto delle transizioni economica e sociale, oltre che ambientale". E sul sistema Samp - T: "E' un esempio di quel che Italia e Francia possono fare ...Doveva essere un saluto, uno scambio di cortesia tra le pieghe di un'agenda tutta incentrata sulla partita per Expo 2030. È diventato un. Giorgiaincontrerà Emmanuel Macron all'Eliseo. Questo pomeriggio la premier italiana, in visita a Parigi per sostenere la candidatura di Roma all'esposizione universale, attraverserà ...L'incontro, preceduto da una dichiarazione alla stampa, ha consentito ae Macron di ...preparare anche il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 29 e 30 giugno e per discutere del...

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all'Eliseo dove sta incontrando il presidente francese Emmanuel Macron. I due si sono stretti la mano ...