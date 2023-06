Meloni | vertice con Macron | asse sull' immigrazione Sul tavolo l?emergenza Tunisia e il nodo rimpatri

... il ministro francese Darmanin attacca: 'Incapace di risolvere i problemi' - Tajani furioso: 'Non vado a Parigi, offese inaccettabili' Leggi Anchee Macron, saluto aldi ...... difficilmente Macron avrebbe potuto non riservare ala stessa accoglienza. Ma che l'... Poi la riforma del Patto di stabilità e il sostegno all'Ucraina, tema in agenda alNato di Vilnius ...... Dopo la mancata promozione in B del Foggia qualcuno ha sparato 3 colpi di pistola contro l'auto del capitano che era in un parcheggio Titoli Corriere della Sera:con Macron la ...

Meloni vola da Macron, vertice su Europa e Nato. La premier in missione a Parigi anche per Expo 2030 RaiNews

Le relazioni che uniscono la Francia e l'Italia, in particolare, l'attuazione del Trattato del Quirinale, ma anche questioni europee e comune ...Doveva essere un saluto, uno scambio di cortesia tra le pieghe di un’agenda tutta incentrata sulla partita per Expo 2030. È diventato un vertice. Giorgia Meloni ...