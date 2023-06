Meloni incontra Macron all' Eliseo in Francia

(Di martedì 20 giugno 2023) Nelle prossime ore a Parigi si terrà un nuovo e atteso incontro tra la premier Giorgiae il presidente francese Emmanuel, presso l', ai margini dell'Assemblea del Bie. L'occasione per volare a Parigi è in realtà quella del sostegno alla candidatura di Roma a ospitare l'Expo 2030, ma il mancato invito, dopo lo scontro frontale rivolto allasul tema migranti, le accuse dei ministri francesi, e gli incontri a latere di altri eventi per smorzare i toni, sarebbe certamente diventato un caso. Sono diversi i temi sul tavolo del bilaterale: tra tutti l'attuazione del Trattato del Quirinale, oltre a questioni europee anche in preparazione del Consiglio Europeo. Secondo una nota dell'questo incontro inoltre: «Sarà l'occasione per riaffermare il comune sostegno all'Ucraina sugli ...

...prosegua nello sforzo di dialogo con le opposizioni per arrivare al più largo consenso possibile" e aggiunge "apprezziamo le iniziative messe in campo dal ministro Casellati e dal premierper ...Macron, le accuse a Schlein, la riforma della giustizia, la riunione tra il segretario di stato Usa e Xi Jinping. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA ', vertice con Macron', ......francese Emmanuel Macron incontrerà martedì all'Eliseo il presidente del Consiglio Giorgia, ... La presidente del Parlamento Roberta Metsola in visita ufficiale a Zagabria (Croazia),il ...

Ufficialmente sarà lì per sostenere la candidatura di Roma all'Expo del 2030, ma sarà anche l'occasione per incontrare Macron dopo mesi di relazioni difficili ..."Il senso di umanità e il rispetto per i più alti valori iscritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il loro dramma", dice il presidente della Repubblica ...