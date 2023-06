Meloni incontra Macron a Parigi | sostegno a 360° all' Ucraina e rafforzamento frontiere per i migranti; Expo 2030 | Scegliete Roma | portiamo la storia nel futuro

Tom Cruise a Roma per 'Mission Impossible 7': ovazione dei fan e poi l'incontro con GiorgiaUna vera e propria ovazione per Tom Cruise a Roma . La città eterna ha accolto l'attore americano ...Lo scrive sui social network la presidente del Consiglio, Giorgia. fil 21 - 06 - 23 14:28:57 (0429)SPACE 5 NNNNLa presentazione, che ha visto lintervento del Presidente del Consiglio Giorgia, ha avuto la ...oggi considerati i maggiori coreografi del momento come Yoann Bourgeois (lumanita' che si)...

Meloni incontra Macron a Parigi, focus su migranti e investimenti | "Parametri Ue inadeguati, c'è accordo con la Francia" TGCOM

Tom Cruise è arrivato a Roma per la premier di Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1, il settimo film della saga. L'attore accolto come una star!– attesa a Roma per l’arrivo di Tom Cruise, in città per l’anteprima mondiale di Mission: Impossibile – Dead Reckoning parte I, che qui è stato in parte girato durante il… Leggi ...