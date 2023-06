Meloni e Macron si incontreranno oggi all' Eliseo

20 giu 00:34: "Il sistema Samp - T franco - italiano è già operativo in Ucraina" 'Sono felice di potervi annunciare insieme alla mia collega italiana Giorgiache il Samp - T franco - ...Un vero e proprio faccia a faccia, ufficiale e con tutti gli onori del caso dentro al Palazzo dell'Eliseo. Un incontro con il quale il presidente Emmanuele Giorgia, voltano pagina dopo vari incidenti diplomatici. Per esempio sul tema difficile dei migranti, prima con la nave Ocean Viking dirottata dalla premier lo scorso novembre a Tolone ...'Il voto sul nuovo Patto sulla migrazione firmato dal governo italiano è stato un fatto importante. Ha cambiato le cose. Il presidente francese è un pragmatico come la premier, ha lasciato che i ...

Italia-Francia, prove di disgelo: Meloni in missione da Macron a a Parigi Il Tempo

Primo incontro ufficiale dopo diversi incidenti. Ufficialmente per il sostegno alla candidatura di Roma all'Expo 2030 ...Affronteranno “questioni europee e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno. Macron e Meloni, spiega… Leggi ...