Meloni e Macron | convergenza sui migranti | Ora passi concreti

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023) L'incontro all'Eliseo tra Giorgiaed Emmanuel: èsulla necessità di una collaborazione sui. «Non possiamo continuare a consentire lo schiavismo del terzo millennio, bisogna stroncare la rete dei trafficanti di vite umane e evitare che la selezione all'ingresso sia fatta da una reti di criminali. Per questo bisogna collaborare e garantire il diritto a non emigrare. Su questo lavoriamo insieme», ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente francese. «Continuiamo ad assistere a drammi» nel Mediterraneo e «dobbiamo riuscire a organizzare in materia più efficace l'asilo e l'immigrazione, rimanendo fedeli ai nostri valori», ha affermato: «Dobbiamo lavorare meglio con i Paesi di transito e di origine per fermare i flussi ...