Meloni a Parigi presenta la candidatura di Roma all' Expo 2030

, 20 giugno 2023 Italia e Francia condividono che ogni processo di transizione debba essere ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgianelle dichiarazioni congiunte con il ..., 20 giugno 2023 "Non c'è dubbio sul fatto che Italia Francia continueranno a sostenere la ... un mondo nel quale la guerra si avvicina a casa nostra", le parole di Giorgianel corso delle ...Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, al Palazzo dell'Eliseo a. Prima dei colloqui, hanno tenuto le dichiarazioni alla stampa. Immagini messe a ...

Meloni: 'Italia e Francia legate, c'è bisogno di collaborare' Agenzia ANSA

(Agenzia Vista) Parigi, 20 giugno 2023 "Occorre stroncare le reti di trafficanti, non possiamo continuare a consentire lo schiavismo nel terzo millennio. E per questo occorre cooperare, non si può co ...Roma, 20 giu. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presentato ufficialmente la candidatura di Roma come sede di Expo 2030 a Parigi, all'Assemblea generale del Bureau Internatio ...