‘Maurizio racconta…’ | Mancini persevera negli errori Con la Spagna è mancato il coraggio

(Di martedì 20 giugno 2023) I VOTI DELLA SETTIMANA Voto alla settimana per l’Italia: 7Atleta della settimana (uomo): Davide Di Veroli (scherma)Atleta della settimana (donna): Assunta Scutto (judo) Scherma, judo, canottaggio e arco sugli scudi questa settimana appena conclusa, ma anche le “scoppole” prese dal calcio e dal basket femminile. La scherma ha stabilito un record difficilmente eguagliabile: 10 podi unicamente dalle gare individuali (quelle a squadre spostate nel programma dei Giochi Europei) mai li avevamo conquistati in un campionato europeo. 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi sono il bilancio finale, di cui ben 4 metalli dalle ragazze del fioretto che sono state devastanti. Ma è lo spadista Davide Di Veroli il mio eletto della settimana al maschile, per come ha saputo confermarsi dopo gli exploit in Coppa del Mondo. Straordinario. Gli altri ori sono arrivati da Martina Batini e Filippo Macchi nel fioretto.Al ...