Maturità | Valditara “Saranno esami sereni”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Laè “un momento importante nella vita di ogni studente”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppein una intervista a “La Gazzetta del Mezzogiorno parlando deglidiche prenderanno il via il 21 giugno. “L’esame di Stato non si limita a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate dagli studenti ma ne valorizza il percorso formativo e la crescita personale” aggiunge il Ministro che poi rivolgendosi ai ragazzi dà loro un consiglio: “Prima di tutto, consiglio di affrontare l’Esame di Stato con spirito positivo, senza paura. Ho dato disposizione agli ispettori, che si rivolgeranno direttamente ai commissari, sia interni sia esterni, perchè questo Esame di Stato si svolga in un clima dità. Ritornano le due ...