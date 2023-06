Maturità | le canzoni preferite degli studenti

Leggi su agi

(Di martedì 20 giugno 2023) AGI - Dal walkman allo smartphone, dalle musicassette a Spotify. I tempi cambiano ma la colonna sonora dei maturandi resta sempre 'Notte primaesami' di Antonello Venditti. Così come non tramonta il ruolo quasi taumaturgico che la musica sembra avere rispetto alle ansie da esame o alla fatica delle estenuanti sessioni di studio che lo precedono. Ben 2su 3, infatti, in questi giorni stanno sfruttando la più classica delle 'compagnie' per sopravvivere all'ultimo sprint prima della prova finale. A segnalarlo, un sondaggio del portale Skuola.net, realizzato interpellando 1.000che tra pochissimo dovranno sostenere la2023. La maggior parte - quasi 7 su 10 - la sta usando come valvola di sfogo: il 39% per allentare la tensione, il 29% per darsi la carica per affrontare col giusto piglio ...