Maturità | ecco la dieta salva esami per i 9 056 maturandi bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 giugno 2023) Bergamo. Attenzione agli errori a tavola che aumentano ansia e insonnia e fanno perdere concentrazione e serenità agli studenti sotto stress in vista dell’esame di diploma. Si va dall’abuso di caffè alle abbuffate di salatini e noccioline, dall’overdose di cioccolato ai pasti super speziati. È quanto afferma la Coldiretti che ha stilato la lista degli alimenti “promossi e bocciati” nellaper la2023, che in Lombardia vedrà coinvolti circa 76 mila studenti. Secondo dati ministeriali, Bergamo è la terza provincia lombarda per numero di(sono 9.056) – precisa Coldiretti Bergamo –. A livello regionale la prima provincia per numero diè Milano con 24.555 candidati, segue Brescia con 9.414. Varese ne ha 7.892, Monza Brianza 6.730, Como 3.689, Pavia 3.586, Cremona 2.840, Mantova 2.621, ...