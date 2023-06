Maturità | da Meloni a Valditara passando per Chiara Ferragni | sapete che voto hanno preso?

... E' finita: cinque anni di scuola e l'esame disono raccolti in un cubo cieco fatto di carte Così il governovuole cambiare l'esame diPer celebrare degnamente il centenario ...Voti massimi per Giorgia, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Renzi . Quasi eccellenti, ... Rimane ignoto, invece, il voto didi Giuseppe Valditara e Mario Draghi. Tutti i fatti del ...Il temuto esame di Stato è un passaggio che prima o poi tutti devono affrontare: vediamo come è andata ai personaggi più conosciuti dello spettacolo, della ...

Maturità 2023, da Meloni a Salvini e Valditara, i voti dei politici Corriere della Sera