Maturità | all' esame 530 mila studenti Domani la prima prova

(Di martedì 20 giugno 2023) AGI - Sarà undi Stato con classi un po' più vuote quello che si svolgerà da. Tra interni e privatisti saranno infatti 536.008 i candidati che da mercoledì 21 giugno affronteranno ladella2023, tornata alle regole in vigoredel periodo pandemico. Per la precisione parliamo di 3.670 candidati in meno di quelli della2022 - fa sapere Tuttoscuola -, quando si erano presentati all'in 539.678. Saranno complessivamente 521.015 i candidati interni (1.758 in meno di quelli del 2022) e 14.993 candidati privatisti esterni (1.812 in meno dell'anno scorso). Unica eccezione, come avviene ormai da anni, l'aumento significativo del numero di candidati interni degli istituti paritari. Tornando alla situazione ...

Per la precisione sono 3.670 candidati in meno di quelli della2022, quando si erano presentati'esame in 539.678. Saranno complessivamente 521.015 i candidati interni (1.758 in meno di ...Leggi anche Mini - guida alla2023: si torna'era pre - Covid Dall'addio alla mascherina alla prova speciale per i comuni colpiti dall'alluvione. Ecco cosa si devono aspettare gli ...Il premio, attribuito dalla Fedic, riconosce la suastilistica e l'utilizzo delle riprese ... non solo le regalò il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo e la portò'Oscar per ...