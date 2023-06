Maturità alle porte | ma 1 giovane su 2 non sa cosa fare da grande

Leggi su fmag

(Di martedì 20 giugno 2023) “, t’avessi presa prima…” canta una nota canzone della tradizione italiana. Ed è proprio alla Notte prima degli esami che ci riferiamo: i giovani, in particolare quelli che si trovanosoglie degli esami didel 2023 ma non solo, non hanno le idee ben chiare sul futuro professionale e lavorativo che li aspetta. È quanto emerge dall’anticipazione di alcuni risultati dell’indagine sui Servizi di orientamento svolta dall’Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) su un campione è di 3.642 giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni. Gli esami die la scelta di un futuro lavorativo Gli esami dirappresentano un momento cruciale nella vita degli studenti, segnando la conclusione del percorso scolastico e l’ingresso nel mondo adulto. Ma ...