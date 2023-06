Maturità 2023 | il toto-tracce | guerra in Ucraina | l’intelligenza artificiale e la scoperta del Dna I temi più quotati per ogni tipologia di prova

(Di martedì 20 giugno 2023) Gabriele D’Annunzio, Alessandro Manzoni, l’entrata in vigore della Costituzione, Nelson Mandela, don Lorenzo Milani, lain, Antonio Canova, Pablo Picasso, ladel Dna: sono questi gli argomenti sui quali sono puntati gli occhi dei 536 mila studenti che domattina affronteranno la primadell’esame di. Gli anniversari e le ricorrenze hanno scatenato il “” tema e i docenti che stannondo a dare qualche indizio ai ragazzi. Tre saranno le tipologie che potranno scegliere: ecco di seguito lepiù quotate per analisi del testo, testo argomentativo e tema storico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

: la musica più ascoltata Ad affermare l'importanza della musica in questo avvicinamento allaè stato un sondaggio effettuato da Skuola.net , uno dei portali di riferimento per ...Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in una intervista a "La Gazzetta del Mezzogiorno parlando degli esami diche prenderanno il via il 21 giugno. "L'esame ...È la Campania con 82.742 candidati complessivi ad avere, ancora una volta, il più elevato numero di giovani che affronteranno tra poco la: quasi un candidato su sette dei 536mila ...