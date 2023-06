Maturità 2023 | ecco tutto quello che c’è da sapere | dal calcolo del voto finale alla novità dell’orale – LA GUIDA

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) E’ la primache tornanormalità, all’epoca pre-Covid. Domani mattina si parte. Alle 8,30 536.008 studenti (521.015 candidati interni, 14.993 gli esterni) affronteranno la prima prova scritta: il classico tema. Giovedì ci sarà la seconda che riguarderà le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e poi il tanto temuto colloquio. Nonostante le proteste degli studenti, il ministro leghista dell’Istruzione e del merito. Giuseppe Valditara, ha tirato dritto per la sua strada “archiviando” la prova light degli anni del Covid. Lo svolgimento delle prove Invalsi è tornato ad essere requisito di ammissione. L’unica deroga riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) che non è requisito di ammissione all’esame. A sostenere solo l’orale saranno i ragazzi dei Comuni colpiti da alluvione in Romagna. A ...