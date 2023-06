Maturità 2023 | come fare un tema | 10 consigli per scrivere bene

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 20 giugno 2023) Perun buonil lavoro si fa a monte, non il giorno dell’esame. Non esistono formule magiche, ma solo leggere tanto e anche il cinema d’autore può essere una buona fonte di ispirazione. Potrebbe sembrare uno scontato, ma non è detto che lo sia. “Il grosso problema dei giovani di oggi – afferma Nicolò Scialfa, preside dell’Istituto Omnicomprensivo "Vallescrivia" – è che non leggono. Basterebbe essere cresciuti con i grandi classici, con Dostoevskij (soprattutto “I fratelli Karamazov o Delitto e Castigo), Tolstoj (su tutti Guerra e Pace) o Balzac per capiresi deve. Ma se devoare un libro solo, non ho dubbi: “I promessi sposi” che è un romanzo che andrebbe letto più volte”. Per Scialfa il problema non si ferma solo alla lettura, ma anche alla ...