Mattarella | La Costituzione prevede la giustizia fiscale

... affinche' ciascuno fornisca il suo apporto alla comunita', cosi' come previsto con chiarezza dalla". Cosi' il presidente della Repubblica Sergiointervenendo al Quirinale in ...... Gianni Letta, Beatrice Lorenzin, Monica Maggioni, Emma Marcegaglia, Bernardo, Mario ... l'interazione tra economia e diritto; laItaliana; la comunicazione relativa a queste ...Il Presidente Sergio, in un una lettera inviata all'USPI per i suoi 70 anni, richiama lain difesa dell'informazione e della pluralità delle voci, che la Repubblica ha il dovere di sostenere. ...

Migranti, Mattarella: "Non ignorare loro dramma, umanità e Costituzione lo impongono" Adnkronos

Il ministro della Giustizia vuole limitare ulteriormente l'uso dei trojan e delle intercettazioni. Salvini e Bongiorno non ci stanno, per due motivi ...Nella Giornata mondiale del Rifugiato, Mattarella ricorda l'urgenza di trovare una "soluzione strutturale di lungo periodo" al dramma delle migrazioni. E chiede di evitare i drammatici viaggi della sp ...