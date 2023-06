Matrimonio irpino per Soriano | il capitano del Bologna ha detto sì a Sperone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoal Sud per Robertodel. Il centrocampista dei felsinei hasì alla sua bella, Marta Spallarossa nella chiesa di Sant’Elia a. Presenti all’evento anche i compagni di squadra di, tra cui Riccardo Orsolini e Lorenzo De Silvestri. La famiglia diemigrano in Germania, dove il giovane astro nascente del calcio italiano è nato e ha vissuto l’infanzia, mapuò considerarsi a tutti gli effettise, anche perché trova sempre tempo per tornare in Irpinia. La passione per il calcio poi ha provveduto il padre allenatore a trasmettergliela, a lui e al fratello Elia, che gioca ancora in Germania nel Kickers Offenbach, e che ...