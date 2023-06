Mastercard svela la sua mossa cripto | Un salto nel futuro dei pagamenti digitali

Leggi su blockworld

(Di martedì 20 giugno 2023) Negli ultimi due anni, l’industria dellevalute ha assistito a una crescita esponenziale. La crescente popolarità e il valore del mercato hanno attirato diverse grandi aziende tra cui spicca tra tutti, il famoso colosso dei. Nonostante il crollo del mercato del 2022, l’azienda è ora tornata alla carica perseguendo attivamente progressi e innovazioni in questo settore. Secondo i rapporti, il colosso Statunitense ha recentemente presentato una domanda di registrazione attraverso il proprio marchio per una serie di strumenti relativi alla tecnologia crittografica e blockchain. Mike Kondoudis, un avvocato specializzato in brevetti, ha rivelato cheintende sviluppare un software che faciliti le transazioni che coinvolgonovalute e blockchain. Attraverso questo, ...