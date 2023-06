Maria De Filippi | beccata in spiaggia proprio con lui | ecco con chi ha ritrovato il sorriso

Leggi su howtodofor

(Di martedì 20 giugno 2023) La conduttriceDefotografata inintenta a sorridere e giocare: la svolta dopo il grave lutto. Gli ultimi mesi sono stati senza dubbio fortunati perDedal punto di vista professionale. Tutti i suoi format hanno messo a segno ascolti record e sono stati confermati dai vertici della rete televisiva Mediaset in vista del prossimo mese di settembre. Più complicata invece si è rivelata essere la sua sfera privata e personale in quanto la conduttrice si è ritrovata a dover gestire un grave ed improvviso lutto. Lo scorso 24 febbraio si è infatti spento il suo compagno di vita Maurizio Costanzo. Un momento difficile quindi per la conduttrice che però di recente è tornata a sorridere e giocare grazie ad un suo amico speciale.De ...