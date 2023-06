L'alternativa al mare, con mistero: un tuffo nel Lago dell'Accesa, la Loch Ness dellaSe il caldo si fa sentire ma non amate le spiagge affollate, sappiate che il Lago dell'Accesa, anch'esso ...... mentre a Castiglione della Pescaia, sempre nel grossetano, presso il PKS( facebook.com/... con gli istruttori del Blackwave ( blackwave.it ) di Recco, si sperimenta invece l'...... 1930 " La Jolla, 2002), affacciato sulla costa di Capalbio, ma lavanta un'concentrazione di giardini d'artista. Quello dei Tarocchi è emanazione di oltre quindici anni di lavoro ...

Maremma insolita: le cose da non perdere in un week end fra natura e sapori del territorio ilmessaggero.it

Il fil rouge di questo itinerario alla scoperta della Maremma “undiscovered” prevede un mix di natura, fra pedalate in bicicletta al tramonto lungo i campi di girasoli nella campagna intorno Grosseto, ...Al via alle Clarisse di Grosseto la mostra "I favolosi anni '60 in Maremma", organizzata dalla Galleria degli Uffizi ...