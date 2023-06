Mare Fuori | pubblico in lacrime | la morte improvvisa | addio per sempre

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 20 giugno 2023) Nonostante i fan abbiano sperato a lungo, alla fine laè certa: non tornerà più in, ilè davvero dispiaciuto. Certo, era morto, un dato di fatto che ormai tutti hanno accettato sin dalla prima stagione, constatando però come il funerale mai sia stato celebrato e soprattutto visto in nessuna puntata. Ciro è vissuto per due stagioni di flashback.insomma al figlio del terribile boss don Salvatore, con la speranza quindi che in una delle prossime stagioni chissà come torni sul set. E invece nulla da fare. Il cast della fiction “”, laè ormai certa (foto da Facebook @) – grantennistoscana.itDurante Etna Comics l’attore che gli ha dato voce e corpo ha posto fine alle ...