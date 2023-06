Marco Mazzoli è il vincitore dell’Isola dei Famosi | il suo pensiero a Chico Forti

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 20 giugno 2023) Ildei2023 è stato. Dopo 64 giorni vissuti in Honduras, nonostante l’abbandono per motivi di salute di Paolo Noise, lo speaker de Lo Zoo di 105 ha conquistato la finale del reality. L’amico dallo studio ha dedicato successivamente un messaggio aldedica la vittoria2023... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.