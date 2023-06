Marco Mazzoli è il vincitore de L’Isola dei Famosi 2023

Leggi su biccy

(Di martedì 20 giugno 2023) Arrivato in Hondurasha subito messo in chiaro che non sarebbe rimasto a lungo a Cayo Cochinos e che aveva deciso di partecipare adeisolo perché convito dall’amico e collega Paolo Noise. Alla fine però il conduttore de Lo Zoo di 105 c’ha preso gusto ed è rimasto molto volentieri fino all’ultima puntata. Durante la finale il naufrago si è impegnato così tanto che ha battuto anche Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero durante l’ultima prova. E alla fine (proprio come avevano previsto gli scommettitori) a trionfare è stato, che è quindi ildella diciassettesima edizione dedei. Andrea,e Luca siete i SUPER FINALISTI! #Isola pic.twitter.com/GLsMAQ45sf — ...