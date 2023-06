Manu Rios innamorato di un ragazzo italiano famosissimo? “Il suo cuore batte per lui”

Leggi su biccy

(Di martedì 20 giugno 2023) Dopo l’addio a Elite (con un finale pessimo per il suo personaggio),si è dedicato ad altri progetti, come il telefilm La Edad de la Ira e la serie Netflix In Silenzio. In questi giorni proprio sull’attore spagnolo sta circolando un rumor molto particolare. Secondo Dagospia ildirebbe per un cantante, Mahmood! “Lui è il bellissimodi Elite , lo show Netflix dove interpreta il personaggio di Patrick Blanco Commerford. – ha scritto il giornalista Ivan Rota – Si dice che il suocontinui are per Mahmood, ma il cantante sarebbe un po’ insicuro”. Effettivamente i due ragazzi si conoscono e sono apparsi in più occasioni insieme, ma potrebbero essere anche solo amici. ...