(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer il sindaco di Napoli, Gaetano, la presenza della segretaria del Pd, Elly Schlein, in piazza con il M5s, “sicuramente è stato un gesto importante perché è stato un gesto di vicinanza e anche di apertura di dialogo”. “Ilnon può essere una, deve essere unche parte da una base programmatica condivisa, e su questo c’è ancora una strada lunga da fare – spiega a margine del premio Amato Lamberti – però bisogna partire dai punti che uniscono e non dai punti che dividono. Quindi sono molto importanti queste battaglie che si vogliono mettere insui temi dell’autonomia differenziata, del lavoro, bisogna parlare di quelli che sono i problemi reali dei cittadini perché solo da questo può partire una proposta di ...

Il progetto è nato in seno aTeatrale, snodo creativo di Milano, grazie al progetto ...e percussioni Giancarlo Maccario pianoforte Emanuele Isoardi fisarmonica e chitarra Gabriele...... con la regia di Andrea Radrizzani e Matteo- che diventeranno azionisti di maggioranza ... Trapani, Campodarsego e Corticella (non sono ammesse deroghe infrastrutturali, quindi il......dei soci avvenuta venerdì scorso e dalle dichiarazioni ufficiali di Radrizzani e di. Il ... Tanti gli ex "in": Balleri, Bazzani, Bellucci, Casazza, Flachi, Kutuzov, Lanna, Nicolini, ...

Manfredi e il campo largo: "Non è una formula, è un percorso" anteprima24.it

“Sampdoria, Lanna: «Siamo salvi! Impresa più ardua dello scudetto»”, titola La Repubblica. «Quanto abbiamo rischiato Tantissimo. Per questo il sollievo è così grande, la felicità incontenibile. Inuti ...Il presidente blucerchiato dopo aver evitato il fallimento della società grazie all'arrivo di Radrizzani e Manfredi.