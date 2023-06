Robertostavolta vuol parlare di21: 'Deve essere più vicina alla nazionale maggiore, questo è molto importante. Soprattutto ora che abbiamo bisogno di ragazzi da inserire per il futuro', ha ......prima o poi la fiducia di), la Juve osserva e allaccia rapporti sotto traccia per avviare trattative in qualsiasi momento. Occhi puntati su Parisi, l'esterno mancino dell'Empoli e dell'..."L'21 deve essere più vicina alla nazionale maggiore, questo è molto importante. Soprattutto ora ... Lo ha detto il ct della nazionale italiana, Roberto, a margine della presentazione della ...

Mancini: "Under 21 sempre più importante, servono ragazzi per il futuro azzurro" La Gazzetta dello Sport

Il c.t. dei "grandi": “Abbiamo anche ceduto dei giocatori a Nicolato perché per noi è importante andare all'Olimpiade di Parigi” ...Manna a caccia di talenti italiani soprattutto nelle Nazionali Under 21 e 20. Piacciono anche Carnesecchi, Cittadini, Prati e Baldanzi ...