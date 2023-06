“Manca chiarezza” Schlein attaccata da tutti | il grave errore della segretaria

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023) Attacchi dai fronti. Elly, scelta dal Pd come nuovapochi mesi fa, è al centro di aspre polemiche interne al Partito Democratico. L'ultima bordata all'ex vice-governatrice emiliana è di Beppe Sala, intervistato da La Stampa: “deve essere chiara, perché il fatto di cercare di tenere il piede in due scarpe non viene perdonato dall'elettorato dem. Il Pd avrebbe dovuto ascoltare un po' di più i sindaci”. Evidente il richiamo alle critiche alla riforma sull'abuso d'ufficio voluta dal governo Meloni. Il sindaco di Milano nel colloqui con il quotidiano si sofferma pure sui rimproveri aminoranza per essere andata in piazza con il Movimento 5 Stelle: “Più o meno si va ovunque, non crocifiggerei Elly perché ci è andata, dopo tanti ...