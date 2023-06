Mamme «illegittime» a Padova | cosa non torna della decisione della procura e che succede adesso

(Di martedì 20 giugno 2023) «Le coppie asono sotto choc, come se fosse passato uno tsunami sulle loro vite». A dirlo a Open è Alessia Crocini, PresidenteFamiglie Arcobaleno dopo ladidi impugnare per «illegittimità» gli atti di nascita di 33 bambini e bambine, figli di coppie di due madri, registrati dal sindaco Sergio Giordani dal 2017 fino ad oggi. Latrice Valeria Sanzani, che ha messo la firma sulle impugnazioni, chiede che venga modificato il certificato di nascita attraverso la «cancellazione» del nomemadre non biologica e la «rettifica» del cognome attribuito alla figlia, tramite il depennamento di quello“seconda mamma”. ...

Padova, impugnati 33 atti di nascita dal 2017 a oggi: “Sono illegittimi” Come risultato di questa azione ... un atto di nascita registrato con due mamme“. Sulla base di questa premessa, una coppia di ...il Sindaco non ha riconosciuto legittimo il cognome della figlia della donna sposata alla madre della bambina Secondo la Procura di Padova un atto di nascita registrato con “due mamme” va contro le le ...