Mahmood e Manu Rios fidanzati? Insicurezze | retroscena e gossip

(Di martedì 20 giugno 2023)Ríos, attore di Élite, è ritornato sulla cresta dell'onda grazie alla sua presenza nella serie In Silenzio su Netflix. Sullo spagnolo infiamma da sempre ilsulla sua vita privata:è fidanzato? Negli ultimi mesi si è parlato di una sua relazione con un famoso influencer e modello, Marc Forne, anche se i due non hanno mai confermato né smentito nulla. Negli ultimi giorni circola con una certa insistenza una voce che vorrebbe. Il giornalista Ivan Rota del portale Dagospia ha dichiarato: "Si dice che il suo cuore continui a battere per, ma il cantante sarebbe un pò insicuro". Non si hanno certezze, al momento, se siano effettivamente una coppia o semplici amici. Sia l'attore che ...

Rios si conoscono e sono ottimi amici: in più occasioni si sono mostrati insieme, ma non è escluso che si possa trattare, per l'appunto, solo di un' amicizia . Secondo il sito Biccy , ...Ciò non vuol dire chesiano una coppia, perché potrebbero essere anche semplici amici. Prima di, c'erano stati dei gossip tra Ríos e Marc Forne . On Line , nel dicembre del ...Dopo l'addio a Elite (con un finale pessimo per il suo personaggio),Rios si è dedicato ad altri progetti, come il telefilm La Edad de la Ira e la serie Netflix In ...! Effettivamente i due ...

Manu Rios, il cuore continua a battere per Mahmood: l’indiscrezione Libero Magazine

Stando alle ultime voci l’attore spagnolo di Elite sarebbe sempre più vicino a un italiano famosissimo: il profilo potrebbe corrispondere a quello del cantante ...Manu Rios sarebbe innamorato di Mahmood. A riportare il gossip è stato Ivan Rota di Dagospia. Ecco cosa sappiamo.