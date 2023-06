Madame | “Invidio Tananai | tutti ne parlano bene | beato lui che si è preso il popolo di Twitter

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023)e i social. La cantautrice non va molto d’accordo con ‘le piazze d’opinione virtuali’, soprattutto cone lo ha detto al podcast Tintoria: “È un mondo che non mi vuole qualsiasi cosa io dica, suc’è qualcuno che sottolinea quanto io sia una persona di m… è un social in cui o ti amano, come succede aed Elodie, o ti odiano, tipo me. Infattinelui che si èildi. Io ora mi faccio problemi anche a pubblicare la data di uscita del mio nuovo singolo”. Bisogna dire che, al netto del tipo di comunicazione che la cantautrice veneta offre, la “bolla” diè ...