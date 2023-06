Macron-Meloni | il bilaterale con la scusa dell’Expo E cambia l’ambasciatore francese a Roma

(Di martedì 20 giugno 2023) Parigi, dal nostro inviato. Nemmeno europeo. Serviva un espediente universale per propiziare l’incontro fra loro due: l’Expo, appunto. Lo sbarco a Parigi di Giorgia... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

PARIGI - Dopo quattro giorni di trattative serrate e sette mesi di tensioni, scontri, silenzi e accuse che lasciano scorie difficili da eliminare, Emmanuele Giorgiariescono infine a organizzare un colloquio ufficiale all'Eliseo . Ci riescono al termine di una mediazione su ogni dettaglio, che porta le rispettive diplomazie a scontrarsi ...La premier Giorgiae il presidente francese Emmanuelsi incontreranno oggi pomeriggio all'Eliseo a Parigi, dove la presidente del consiglio, accompagnata dal presidente del Lazio ...Trattato del Quirinale e Ucraina, domania Parigi daLe relazioni che uniscono la Francia e l'Italia, in particolare, l'attuazione del Trattato del Quirinale, ma anche questioni... ...

Italia-Francia, prove di disgelo: Meloni in missione da Macron a a Parigi Il Tempo

Oggi la premier a Parigi per la candidatura di Roma: tra l’assemblea del Bie e la festa in ambasciata andrà un’ora all’Eliseo. A Roma il diplomatico Briens prende il posto di Masset ..."Il voto sul nuovo Patto sulla migrazione firmato dal governo italiano è stato un fatto importante. Ha cambiato le cose. Il presidente francese è un pragmatico come la premier, ha lasciato che i min ...