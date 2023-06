“Macron deve opporsi alla Meloni E’ come la Le Pen” | veleno del settimanale “L’Express”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 giugno 2023)? Tra Italia e Francia “è il momento della riconciliazione. Ma è probabile che nascano altre crisi“. Ilfrancesefa l’uccello del malaugurio, colpendo in gran parte dell’editoriale Giorgia. In un articolo dedicato all’incontro tra il premier ed Emmanuelall’Eliseo, ‘’ ricordasi sia “finalmente svolto il previsto incontro tra Antonio Tajani e la sua omologa francese Catherine Colonna”; quindi cita la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che “si è recato in Francia ai primi di giugno per inaugurare la mostra “Napoli a Parigi”. Ildell’Espress contro la“Perché nonostante le tensioni – osserva – Parigi e Roma hanno ...