“Ma state dicendo davvero?” Don Matteo 14 | la scoperta clamorosa durante le riprese

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 giugno 2023) Anna e Marco di Donsi sposano? È questa la domanda che tutti i fan più sfegatati della fiction Rai si stanno facendo da diverso tempo. E forse, ma il condizionale è d’obbligo, stavolta riusciremo anche a capirlo. Com’è noto infatti, seppur con qualche mese di ritardo, la LuxVide (la casa produttrice di Don14), è partita a pieno regime. Le registrazioni infatti sono iniziate e già è possibile scoprire i primi spoiler della stagione. Chiaramente, come sappiamo e abbiamo spesso raccontato, anche questa volta ci sarà Raoul Bova a prendere le redini della fiction, dopo aver preso il posto di Terence Hill. Ma cosa succede ai protagonisti? >> “Cosa c’è dietro il suo addio”. Belen via da Mediaset, Fabrizio Corona sa: tutta la verità Ovviamente, in queste settimane, sempre nello splendido borgo di Spoleto, verranno girate tutte e ...