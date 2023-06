“Ma è lei? Sembra un’altra” Finale Isola dei Famosi | anche Chanel Totti tra il pubblico Tutti scioccati

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 giugno 2023)dei2023, dopo Cristianin studio per supportare Ilary Blasi. E, come il fratello, accompagnata dal fidanzato. Lunedì 19 giugno è andata in onda ladel reality show di Canale 5. Un breve recap: dopo aver sconfitto Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero durante l’ultima prova alla fine, proprio come avevano previsto gli scommettitori, a trionfare è stato Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico che in Honduras era sbarcato in coppia col collega Paolo Noise è quindi il vincitore della 17esima edizione del programma. A lui e Chico Forti ha dedicato la vittoria. Ilary Blasi, cheper l’ultima puntata ha scelto il nero ma onde tra i capelli, ha chiuso quindi questa edizione alla presenza ...