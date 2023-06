M5S | Todde | “Esiste un’Italia che non crede alla retorica delle destre”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 giugno 2023) Alessandra, deputata e vicepresidente del M5S, qual è il bilancio della manifestazione di sabato 17 giugno? “Siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto e dalle risposte che abbiamo ricevuto dpiazza. Ventimila persone giunte da tutta Italia, dSardegna, dSicilia, dal Veneto. È stato un corteo molto partecipato, pieno di contenuti e proposte per rispondere a un governo che non sta facendo nulla. Una manifestazione politica che ha visto mobilitarsi i giovani, che ha raccolto le istanze di chi ogni giorno combatte contro precarietà e lavoro povero. Abbiamo dimostrato che il M5S è più unito che mai, che è in grado di ascoltare le richieste e le preoccupazionipersone, che siamo a tutti gli effetti l’unica forza di opposizione sociale al governo...