L’uomo sintetico o l’inferno transumanista lastricato di buone intenzioni

(Di martedì 20 giugno 2023) A fine maggio, Jacques Testart (il biologo che ha fatto nascere la prima bambina in provetta nel 1982) scriveva: “A oggi, gli esseri umani geneticamente modificati (Gmh) sono rari.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... più che giocare a calcio, sembra danzare suldi Via ... Il Trofarello sembra inizialmente reggere ma per le biancazzurre'...ad una buona forza fisica che gli permette di saltareper ...La donna eche ha in mente sono avvolti da una patina da ... la commistione tra organico e, la lana vicino al ...Nessuno ha descritto il segreto dell'di potere alto 1,64 ...64 metri in modo più freddo,e azzeccato. Il giornalista ... Il fatto che'inoculazione contro il virus Berlusconi non abbia ...