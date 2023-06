L’uomo col palloncino e i 15 minuti | perché il padre di Kataleya dice che a Firenze è stata rapita la bimba sbagliata

(Di martedì 20 giugno 2023) Tutto in quindici. La scomparsa diMia Alvarez Chiclio dall’ex hotel Astor aè avvenuta in un quarto d’ora. E c’è un’altra ipotesi sul tavolo: che siala bambina. A dirlo alla pubblica ministera Christine Von Borries che indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione è stato il. E oggi La Nazione dettaglia i motivi del sospetto di Miguel Angel Alvarez Chiclio Romero: l’altro figlio di 8 anni, il fratello di Kata, ha parlato di un uomo con i palloncini presente nel cortile dell’albergo il giorno della scomparsa della bambina. Chi ha rapitoin ogni caso ha avuto poco, pochissimo tempo a disposizione. La madre Kathrynadi essere tornata a casa alle 15,30. Ma c’è ...

... in luogo di passi da Vita di undi Giuseppe Ungaretti. In ...cavolo che i nostri genitori hanno conosciuto'innocenza e il ......in amichevole gli austriaci si imposerorisultato di 2 - 0. A dirigere il match sarà'italiano Marco Guida, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Davide Imperiale e dal Quarto...Magiocatore abbiamo già parlato prima della festa scudetto. ...che la politica è il gioco del compromesso e io non sono...