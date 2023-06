L’uomo col palloncino e i 15 minuti | perché il padre di Kataleya dice che a Firenze è stata rapita la bimba sbagliata

(Di martedì 20 giugno 2023) Tutto in quindici. La scomparsa diMia Alvarez Chiclio dall’ex hotel Astor aè avvenuta in un quarto d’ora. E c’è un’altra ipotesi sul tavolo: che siala bambina. A dirlo alla pubblica ministera Christine Von Borries che indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione è stato il. E oggi La Nazione dettaglia i motivi del sospetto di Miguel Angel Alvarez Chiclio Romero: l’altro figlio di 8 anni, il fratello di Kata, ha parlato di un uomo con i palloncini presente nel cortile dell’albergo il giorno della scomparsa della bambina. Chi ha rapitoin ogni caso ha avuto poco, pochissimo tempo a disposizione. La madre Kathrynadi essere tornata a casa alle 15,30. Ma c’è ...

...account Instagram sotto la maxi affissione che ritrae Rihanna... Come è noto,'intesa tra la popstar e la griffe si è sviluppata ...abbia le carte in regola per accrescere il business dell'......un po' quello di Can't Hold Us Down di Xtina Aguilera ma... e pure un po' di Ariana Grande che canta Anna Tatangelo con'AI . "...in alto Elettra Lamborghini Se due anni fa Elettra voleva un...... dopo aver scoperto che il suo fidanzato -quale condivide la ...da 11 anni e lei lo ha tradito per due anni con un altro. ... Lui'ha scoperta ma le ha nascosto di conoscere la verità. Alessia ...