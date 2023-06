L' uomo che ha fatto amicizia con un pesce | Ci incontriamo ogni estate

Leggi su today

(Di martedì 20 giugno 2023) Esistono legami molto improbabili, ma l'affetto di una profondapuò superarelimite, anche quando sembrano insormontabili, come la differenza di specie. Stavolta l'animale in questione non è un classico cane o gatto, ma unselvatico, divenuto ormai fedele amico di un sub, Rex...