Luna Rossa e Ogyre uniscono le forze per dare nuova vita ai rifiuti in mare

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 giugno 2023) Il teamPrada Pirelli e(la startup italiana che ha implementato la prima piattaforma digitale per pulire gli oceani daicon l’aiuto dei pescatori), hanno unito lenella lotta contro l’inquinamento marino convogliando il loro impegno verso l’arte e il design. Presso la base diPrada Pirelli nel porto di Cagliari, è stato infatti organizzato l’evento “One human’s trash is another human’s treasure”, un workshop ideato per pensare fuori dagli schemi e promuovere il concetto di economia circolare trovando una seconda e funzionaleaiabbandonati ine nelle spiagge, o che, semplicemente, finirebbero in discarica. Nel corso dell’evento, i partecipanti hanno avuto ...