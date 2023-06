(Di martedì 20 giugno 2023) Il presidente del Brasile a Roma vedrà il Papa, Mattarella, Meloni e Schlein. In un’intervista esclusiva al Corriere parla di pace, rapporti con la Cina, prospettive commerciali con l’Italia e di Brics. E dice: «L’Onu? Va cambiata»

Lula: «Mosca e Kiev Nessuno vincerà questa guerra. Sogno un mondo multipolare» Corriere della Sera

Nessuno come Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anni, sa come si fa a rinascere ... Ho mandato un inviato speciale, Celso Amorim, a Mosca e a Kiev. Entrambi i Paesi credono di poter vincere militarmente: ...A Roma vedrà il Papa, Mattarella, Meloni e Schlein. In un’intervista esclusiva al Corriere parla di pace, rapporti con la Cina, prospettive commerciali con l’Italia e di Brics. E dice: «L’Onu Va camb ...