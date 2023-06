Lukaku | un gol e mezzo in tre minuti! Decisivo in Estonia-Belgio

(Di martedì 20 giugno 2023) Nuovo gol dicon il, nella partita contro l’. Anzi: potrebbero essere due, nel caso in cui dovesse essergli assegnato anche il primo come fa per il momento l’UEFA (con qualche dubbio). A SEGNO – È – per l’UEFA – Romelul’autore del gol del vantaggio delsul campo dell’. Al 37? della partita di Tallinn, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, l’attaccante fino al 30 giugno dell’Inter (in attesa di sviluppi col Chelsea) è andato sul cross di Aster Vranckx e sembra aver anticipato l’avversario. Non è però certa la sua marcatura, anche perché ha esultato poco e niente: possibile sia autogol. È invece tutto diil gol al 40?, su cross di Arthur Theate (ex Bologna) con un piatto sinistro da una decina di metri. ...

... Mangala, Doku; Carrasco,. CT: Tedesco. Dove vederla in TV e in streaming L'incontro verrà trasmesso in diretta televisiva né in streaming su Sky. Si potrà seguire all'interno di diretta...A cominciare dal Belgio di, che farà visita all' Estonia : proprio 'Big Rom ', che con la ... Oltre a mettere a segno un, il tuttocampista di proprietà dei Citizens dovrebbe riuscire a ...... ma la situazionemette in forse anche l'Inter che non sa se potrà contare di nuovo sul ... protagonista di un ottimo Mondiale e in generale di un'annata da 27. Il noto portale riporta che ...

VIDEO - Lukaku, PROVE di Inter con Lukebakio Che GOL! Passione Inter

Il Belgio sblocca la gara di Tallinn contro l’Estonia. Al 37' cross dalla destra di Vranckx, Lukaku si lancia e riesce a deviare quanto basta per superare Hein sul secondo palo. Settantaquattresimo go ...Romelu Lukaku si vede ormai solo in nerazzurro. Non ne ha fatto mistero al Chelsea, che ha in mano il cartellino e nicchia di fronte alla possibilità di estendere il prestito per ...