(Di martedì 20 giugno 2023) Romeluvede solo l'per la prossima stagione. Il centravanti belga faràciò che è in suo potere per rimanere a Milano e ha già fatto saltare il “” tra il Chelsea e gli arabi, che in questa estate di spese folli stanno per acquistare uno “pacchetto” dal club londinese. Koulibaly, Ziyech, Mendy e Aubameyang sono in procinto di accettare le ricche offerte degli, mentrevuole solo l'. Non è un caso che così tanti calciatori del Chelsea stiano per andare in Arabia Saudita: il fondo Pif è azionista di maggioranza delle squadre saudite ed è anche investitore di un fondo che è tra i proprietari del club londinese. Quest'ultimo ha bisogno di un centinaio di milioni da recuperare dal calciomercato ed ...

Ci riprova in tap in, ma colpisce. Dzeko 6,5: Si danna l'anima, aiuta in copertura e fa un gran lavoro, dovendo sacrificando un po' troppo la parte offensiva. (Dall'11' s.t.4,5: Gli ...L'Interil ritmo agli avversari. Ripesa. Lampo Lautaro,Ederson lo "mura". Dopo un possesso ... Reazione Inter: Dimarco colpisce la traversa di testa poi èa fermare la ribattuta. Onana ...1951 Il Manchester Cityla maledizione, è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia! Gli inglesi battono ... Inzaghi sceglie Dzeko e Brozovic lasciando in panchinae Mkhitaryan.

Lukaku spezza il patto con gli sceicchi, ribaltone all'Inter: perché cambia tutto Liberoquotidiano.it

Non poteva fare di più. Dzeko 5,5: non manca di utilità, ma viene isolato fin troppo la davanti. Esce stremato nel fisico e in riserva (dal 57' Lukaku 5: una serata che ricorderà a lungo, sbaglia un ...Durante la partita e dopo così i tifosi hanno raccontato la sfida di Istanbul. La maggior parte delle ironie si sono concentrate su Romelu Lukaku, protagonista in negativo della sfida ...