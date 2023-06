Lukaku doppietta, Solbakken a segno. Ronaldo, Guinness e gol Corriere dello Sport

Vittoria sul filo per il Portogallo; successi agevoli per il Belgio, la Norvegia e l'Austria; clamorosa sconfitta, invece, per la Polonia in Moldavia. Sono questi i principali risultati delle partite ...Tutti i risultati di una serata ricchissima di match ed emozioni: Milik non basta alla Polonia, l'Albania vince "all'italiana" ...